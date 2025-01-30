Кличко заявив про шалений тиск правоохоронців на міську владу

фото: Київська міська рада

У Києві триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу з метою її дискредитації

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради, передає RegioNews.

За його словами, останнім часом тиск посилився.

"Маніпуляції і брехня, порушення законних процедур, кримінальні провадження за надуманими підставами – все це робиться з метою дискредитації влади столиці та для того, щоб паралізувати життєзабезпечення столиці. І відбувається це під час війни, коли безкінечними обшуками зупиняють роботу комунальних підприємств, деморалізують співробітників. 2024 рік став особливо показовим", - наголосив міський голова.

За його словами, у слідчих діях щодо представників влади Києва задіяні без винятку всі силові структури України.

"За минулий рік у Києві провели понад 200 обшуків, 400 виїмок документів (часто за одними і тими ж приходять по кілька разів – розважаються так). Провели правоохоронці більш як 500 допитів. Вручили майже 100 підозр", – розповів Віталій Кличко.

Він зазначив, що обшуки проводять не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в їхніх автомобілях та в рідних.

"При цьому всі ці шоу широко висвітлюються в медіа, де людей без рішення суду вже визначають винними. До суду ж доходять одиниці справ! Так для чого тоді влаштовують детективні вистави, як не з метою очорнити і дискредитувати?! І чому так цинічно діють правоохоронці? Бо їм дали команду і пообіцяли, що вони не нестимуть відповідальності за законом, який самі порушують?" – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що у столиці створені кілька органів таких, як Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Діють низка комісій та робочих груп за участю правоохоронних органів.

Кличко запевняє, що міська влада завжди співпрацює з правоохоронцями.

Нагадаємо, напередодні Віталій Кличко звернувся до Президента України, в якому розкритикував очільника КМВА Ткаченка.