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05 лютого 2025, 06:10

Київського правоохоронця, який заробляв на переправленні чоловіків за кордон, відправили під суд

05 лютого 2025, 06:10
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фото: ДБР
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Завершено досудове розслідування щодо правоохоронця з Києва, який допомагав переправляти чоловіків до ЄС. Його затримали «на гарячому» за 3 км від кордону. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

У жовтні минулого року з правоохоронцем через один із месенджерів зв’язалися люди, які організовували нелегальне переправлення чоловіків та запропонували йому заробіток. За 4000 доларів він мав на власному авто привезти трьох чоловіків до кордону у Чернівецькій області, оминаючи блокпости.

Правоохоронця та трьох чоловіків зупинили прикордонники 1 листопада поблизу села Турятка Чернівецького району. Двоє з "клієнтів" були цивільними, а третій – солдатом, який кілька днів до цього самовільно залишив місце служби. Він вже повернувся до своєї військової частини.

Наразі правоохоронець знаходиться під арештом. Щодо організаторів схеми ведеться окреме розслідування.

Правоохоронцю загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі затримали ділка, який обіцяв за 8000 доларів "допомогти" з оформленням інвалідності.

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