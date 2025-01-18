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Правоохоронці затримали жительку Одеси, яка допомагала громадянам "позитивно вирішити" питання отримання водійських посвідчень. За свої послуги брала 750 доларів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Одеситка підшукувала "клієнтів" та запевняла, що оскільки має зв’язки в регіональному сервісному центрі, допоможе скласти іспити та отримати водійське посвідчення. Ціна питання – 750 доларів "винагороди".

Поліцейські затримали фігурантку. Їй оголосили підозру.

Жінці загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють осіб, зокрема, й з-поміж службовців регіонального сервісного центру, які можуть бути причетні до схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили махінації з програмою "Доступні ліки". Пацієнти були змушені купувати ліки за власні гроші.