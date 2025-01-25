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У Києві хочуть звільнити голову РДА Фесика, пов'язаного з депутатом-втікачем Трубіциним
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25 січня 2025, 19:21

Гарік Корогодський радить президентові не звільняти Кирила Фесика

25 січня 2025, 19:21
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Гарік Корогодський
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Голова Оболонської РДА в Києві Кирило Фесик, якого можуть найближчим часом звільнити, намагається будь-що вплинути на рішення президента Володимира Зеленського

Чиновник підключив до свого захисту низку лідерів думок, зокрема епатажного бізнесмена Гаріка Корогодського, у якого на території Оболонського району столиці розташовані два торговельні центри "Dream town".

На тлі анонсованих кадрових чисток серед голів райдержадміністрацій у місті Київ підприємець заявив, що змінити можна будь-кого, проте не потрібно чіпати те, що працює, маючи на увазі Кирила Фесика. Мовляв, пише Корогодський, голова Оболонської РДА "працює добротно" та "робить багато добрих справ".

Кирило Фесик

При цьому Кирило Фесік неодноразово ставав фігурантом низки антикорупційних журналістських розслідувань, зокрема через свої тісні зв'язки з біглим депутатом Владиславом Трубіциним. Його, нагадаємо, підозрюють в отриманні 1,4 млн грн хабара за вирішення питань розміщення МАФів у Києві, а також у вимаганні хабара за призначення директора "Житнього ринку" в столиці. Депутата було затримано слідчими в кабінеті того ж таки Кирила Фесика. Наразі Трубіцин позбавлений мандата депутата, оголошений у міжнародний розшук і, за інформацією нашого видання, переховується в Ізраїлі під іншим ім'ям Арон Трубіцин.

Як раніше розповів виданню RegioNews один із київських підприємців, обидва чиновники спільно використовували свої повноваження, щоб отримувати "додатковий прибуток" від місцевого бізнесу. В Київраді навіть зверталися до президента із проханням перевірити компетентність Кирила Фесика на посаді голови РДА.

Після низки корупційних скандалів Фесик вийшов зі списку засновників та власників благодійного фонду "Рідна Оболонь", який вони свого часу заснували із Трубіциним. Фонд змінив свою назву та адресу реєстрації.

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Київ РДА Трубіцин Владислав Оболонський район Фесик Кирило Зеленський Володимир махінації Гарік Корогодський
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