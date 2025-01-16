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16 січня 2025, 23:44

Новий начальник КМВА двічі подавав на розлучення з дружиною, але передумав

16 січня 2025, 23:44
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фото: facebook.com/timurtkachenko
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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко двічі намагався розлучитися зі своєю дружиною Ганною. Та щоразу він забирав позов. Подружжя досі разом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Главком".

Перший позов про розлучення Тимур Ткаченко подав у серпні 2023 року, але через тиждень позивач відкликав позов.

У листопаді 2023 Ткаченко знову подав заяву про розірвання шлюбу. Він заявив, що "спільне життя з дружиною не склалось, сторони мають різні погляди на життя". Також він додав, що фактично шлюбні стосунки припинені.

Цього разу Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання шлюбу. Це сталося у грудні 203 року. Однак уже 3 січня 2024 року адвокат Ткаченка звернулася до Київського апеляційного суду, щоб оскаржити рішення про розлучення. Ткаченко передумав розлучатися, адвокатка пояснила, що сімейно-шлюбні відносини за час свят були відновлені. Тому позивач просить апеляцію визнати недійсним рішення першої інстанції.

І у день закоханих, 14 лютого 2024 року, Тимур і Ганна Ткаченки знову стали подружжям.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. На його місце глава держави призначив Тимура Ткаченка, який був заступником Міністра розвитку громад та територій України.

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