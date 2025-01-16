Новый начальник КГВА дважды подавал на развод с женой, но передумал

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко дважды пытался развестись со своей женой Анной. И каждый раз он забирал иск. Супруги до сих пор вместе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Первый иск о разводе Тимур Ткаченко подал в августе 2023 года, но через неделю истец отозвал иск.

В ноябре 2023 года Ткаченко вновь подал заявление о расторжении брака. Он заявил, что "общая жизнь с женой не сложилась, стороны имеют разные взгляды на жизнь". Также он добавил, что фактически супружеские отношения прекращены.

В этот раз Шевченковский райсуд Киева принял решение о расторжении брака. Это произошло в декабре 2033 года. Однако уже 3 января 2024 адвокат Ткаченко обратилась в Киевский апелляционный суд, чтобы обжаловать решение о разводе. Ткаченко передумал разводиться, адвокат объяснила, что семейно-брачные отношения за время праздников были возобновлены. Поэтому истец просит апелляцию признать решение первой инстанции недействительным.

И в день влюбленных, 14 февраля 2024 года, Тимур и Анна Ткаченко снова стали супругами.

Напомним, 31 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации. На его место глава государства назначил Тимура Ткаченко, который был заместителем Министра развития общин и территорий Украины.