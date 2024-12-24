На Київщині сталася пожежа на СТО: згоріла Mazda
Пожежа сталася 23 грудня близько шостої вечора у Вишневому Київської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Парковій горіла будівля станції технічного обслуговування автомобілів.
Пожежу ліквідували на площі 100 кв.метрів. Вогнем був знищений бокс для зварювальних робіт та автомобіль Mazda.
На місці працювали 15 рятувальників, залучались чотири спецавтомобілі.
Причина пожежі встановлюється.
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