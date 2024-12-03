фото: ДСНС

Пожежа сталася 3 грудня близько сьомої ранку на провулку Мисливському, що у Голосіївському районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Сталось загоряння в офісному приміщенні на четвертому поверсі з розповсюдженням вогню на п'ятий поверх та дах будівлі.

Рятувальники врятували жінку, яка була заблокована на четвертому поверсі. Постраждалу передали медикам для подальшої госпіталізації.

Пожежу загасили за півтори години на площі 150 кв.м.

Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 2 грудня на Київщині сталася пожежа в будинку. Двох людей врятували, а ще 20 – евакуювали.