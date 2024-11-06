В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

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В Дарницком районе Киева грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Правоохранители сообщили о подозрении водителю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

В результате наезда грузовика погибла женщина 1989 года рождения. Она получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в больнице.

20-летнему водителю грузовика сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Полицейские проверили водителя на состояние опьянения, он был трезв.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель Audi во время комендантского часа влетел в военный автомобиль.