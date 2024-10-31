фото: КМВА

Зранку 31 жовтня через падіння дрона у Києві була пошкоджена високовольтна лінія. Наразі вона потребує суттєвого відновлення

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні через падіння ворожого дрона в столиці була пошкоджена високовольтна лінія ДТЕК. Завдяки автоматичним переключенням світло в домівках киян не зникало. Однак лінія потребує суттєвого відновлення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики наразі продовжують її ремонтувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронів 31 жовтня у Києві були пошкоджені вікна у трьох багатоповерхівках.

Згодом КМВА показала наслідки падіння уламків у Подільському районі столиці.