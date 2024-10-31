Россия атакует "шахедами": в Киеве и области работает ПВО
В четверг вечером, 31 октября, российская армия начала новую атаку на столицу "Шахедами". ПВО сбивает вражеские БПЛА. В регионе также зафиксированы ударные дроны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" , – говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ призвали киевлян находиться в укрытиях.
Киевская областная военная администрация также сообщала, что в регионе Силы ПВО работают по вражеским целям.
Напомним, в ночь на 31 октября совершили комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Удалось сбить две авиационные ракеты и 17 беспилотников.
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