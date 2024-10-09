У Києві жінка під час прогулянки знайшла протитанкову міну

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Жителька Києва під час прогулянки знайшла предмет, схожий на протитанкову міну

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва.

Інспектори прибули за адресою виклику, забезпечили охорону місця події та зв’язались із вибухотехніками.

У разі виявлення будь-яких підозрілих предметів жителям Києва радять у жодному разі не торкатися знахідок, а негайно телефонувати рятувальникам 101 чи поліції 102, або на єдиний номер виклику екстрених служб 112.

Нагадаємо, раніше у Бориспільському районі Київської області фермер під час робіт на полі натрапив на великий металевий предмет, який стирчав із землі. Придивившись, аграрій зрозумів, що це ракета.