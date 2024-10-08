У Києві затримали харків'янина, який на Хрещатику принижував загиблих військових

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Вчора, 7 жовтня, на Хрещатику чоловік, використовуючи ненормативну лексику, принижував військових і захисників, які загинули на війні. Фігуранта затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

Поліція спільно із СБУ встановила особу зловмисника. Затриманим виявився 45-річний уродженець Харкова. Наразі чоловік мешкає в Києві.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

"Відповідно до санкції статті за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 7 жовтня на Європейській площі в Одесі жінка намагалась повісити російський прапор. Її затримала поліція.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали дівчину з Донеччини, що зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу повітряної тривоги та вихваляла РФ.