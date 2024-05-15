У Києві СБУ викрила підпільний осередок одного з політичних проєктів Медведчука

фото: СБУ

Служба безпеки України викрила в Києві підпільного осередку проросійського політичного проєкту «Другая Украина». Цю організацію в РФ очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У Києві над проєктом працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, у якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

За даними слідства, у складі групи працювали спеціалісти з відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині та виготовляли замовні анімаційні ролики. Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму кураторові з росії.

Ним виявився Денис Жарких — колишній ведучий на "каналах Медведчука", а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві, кажуть спецслужбовці.

Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті. Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких — сайт "Другая Украина", сторінки в соцмережах і на платформі YouTube.

За кожне відео учасники групи отримували гроші з росії. У Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора "Другой Украины".

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі оголосили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

За цією самою статтею ККУ підозру отримав куратор групи — директор організації "Другая Украина" Денис Жарких.

Їм загрожує довічне увʼязнення. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У столиці затримали агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.