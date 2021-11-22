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22 листопада 2021, 15:55

У Києві під час пожежі у багатоповерхівці були заблоковані у ліфті п’ять мешканців

22 листопада 2021, 15:55
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Фото: ДСНС
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Під час гасіння пожежі в багатоповерхівці, що у Святошинському районі м. Києва, рятувальники ДСНС евакуювали 5 заблокованих у ліфті мешканців

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

"22 листопада об 11 год. 03 хвилини у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67 А в шістнадцятиповерховому житловому будинку сталося загорання електрощитових з 5 по 15 поверхи. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомляє.

Під час гасіння пожежі була проведена евакуація мешканців. Підрозділами ДСНС з ліфтової кабіни вивільнено 5 осіб.

До гасіння пожежі залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, у столиці 21 листопада на вул. Василенка, 2, що у Солом'янському районі столиці, у ангарі з хімічними речовинами сталася пожежа.

Київ пожежа ДСНС ліфт

 
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