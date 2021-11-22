В Киеве во время пожара в многоэтажке были заблокированы в лифте пять жителей

Фото: ГСЧС

Во время тушения пожара в многоэтажке в Святошинском районе г. Киева, спасатели ГСЧС эвакуировали 5 заблокированных в лифте жителей

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"22 ноября в 11 час. 03 минуты в Святошинском районе по проспекту Победы, 67 а в шестнадцатиэтажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажи. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщает.

Во время тушения пожара была проведена эвакуация жильцов. Подразделениями ГСЧС из лифтовой кабины высвобождено 5 человек.

К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, в столице 21 ноября на ул. Василенко, 2, что в Соломенском районе столицы, в ангаре с химическими веществами произошел пожар.