В Киеве во время пожара в многоэтажке были заблокированы в лифте пять жителей
Во время тушения пожара в многоэтажке в Святошинском районе г. Киева, спасатели ГСЧС эвакуировали 5 заблокированных в лифте жителей
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"22 ноября в 11 час. 03 минуты в Святошинском районе по проспекту Победы, 67 а в шестнадцатиэтажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажи. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщает.
Во время тушения пожара была проведена эвакуация жильцов. Подразделениями ГСЧС из лифтовой кабины высвобождено 5 человек.
К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.
Как сообщалось, в столице 21 ноября на ул. Василенко, 2, что в Соломенском районе столицы, в ангаре с химическими веществами произошел пожар.
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