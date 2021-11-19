Прослухівка та відеостеження: в Києві викрито "детективне" агентство

Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ припинили діяльність так званого "детективного агентства", яке діяло на території столичного регіону та спеціалізувалося на стеженні за громадянами України, у тому числі і з використанням спеціальної техніки, якою оснащені правоохоронні органи

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

"Агентство існувало понад 2 роки і надавало "послуги" як фізичним особам, так і представникам бізнесу. За заздалегідь обумовлену плату ділки робили повне досьє на бізнес-партнера чи "шпигували" за найнятими на роботу офісними працівниками", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували непоодинокі факти надання учасниками групи послуг зі стеження за громадянами з використанням фото- та відеофіксації за допомогою спецтехніки.

"Зловмисники "документували" для "клієнтів" телефонні розмови абонентів мобільного зв’язку, маршрути пересування тих, кого "замовили"; обладнували приміщення та автомобілі спецзасобами прихованого аудіо- та відеоконтролю; встановлювали місцезнаходження мобільних телефонів із використанням спецтехніки правоохоронних органів", - підкреслили в СБУ.

Вартість "послуг" становила: роздруківка телефонної розмови – $400; стеження за пересуванням особи - $200/год; обладнання офісу засобами стеження за персоналом - $1000.

Правоохоронці затримали організатора схеми "на гарячому" після отримання ним грошової винагороди у розмірі $1350 та передачі замовнику інформації, отриманої незаконним шляхом.

У ході обшуків, проведених за адресами фактичного мешкання і роботи організатора та учасників групи, виявлено та вилучено: засоби зв’язку, технічні пристрої для стеження та комплектуючі до них ; матеріали оперативно-розшукових справ, отримані протиправним шляхом; комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі організатору "агентства" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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