18:01  19 ноября
Суд отправил в СИЗО подозреваемых в покушении на министра Романа Лещенко
14:52  19 ноября
Пик волны коронавируса пройден, но возможна повторная вспышка — Минздрав
18:36  19 ноября
Аналитики J.P. Morgan значительно ухудшили прогноз роста ВВП Украины
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2021, 19:10

Прослушка и видеослежка: в Киеве разоблачено "детективное" агентство

19 ноября 2021, 19:10
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность так называемого "детективного агентства", которое действовало на территории столичного региона и специализировалось на слежке за гражданами Украины, в том числе и с использованием специальной техники, которой оснащены правоохранительные органы

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

"Агентство существовало более 2 года и предоставляло услуги как физическим лицам, так и представителям бизнеса. За заранее оговоренную плату дельцы делали полное досье на партнера или "шпионили" за нанятыми на работу офисными работниками", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали неоднократные факты предоставления участниками группы услуг со слежки за гражданами с использованием фото- и видеофиксации с помощью спецтехники.

"Злоумышленники "документировали" для "клиентов" телефонные разговоры абонентов мобильной связи, маршруты передвижения тех, кого "заказали"; оборудовали помещения и автомобили спецсредствами скрытого аудио - и видеоконтроля; устанавливали местонахождение мобильных телефонов с использованием спецтехники правоохранительных органов", - подчеркнули в СБУ.

Стоимость "услуг" составляла: распечатка телефонного разговора – $400; слежение за передвижением лица - $200/час; оборудование офиса средствами слежения за персоналом - $1000.

Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем" после получения им денежного вознаграждения в размере $1350 и передаче заказчику информации, полученной незаконным путем.

В ходе обысков, проведенных по адресам фактического проживания и работы организатора и участников группы обнаружены и изъяты: средства связи, технические устройства для слежения и комплектующие к ним ; материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путем; компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас организатору "агентства" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, СБУ раскрыла сеть "антивакцинаторов" с российскими кураторами, которые хотели свалить власть в Украине.

СБУ слежка прослушка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram