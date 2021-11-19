Прослушка и видеослежка: в Киеве разоблачено "детективное" агентство

Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность так называемого "детективного агентства", которое действовало на территории столичного региона и специализировалось на слежке за гражданами Украины, в том числе и с использованием специальной техники, которой оснащены правоохранительные органы

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

"Агентство существовало более 2 года и предоставляло услуги как физическим лицам, так и представителям бизнеса. За заранее оговоренную плату дельцы делали полное досье на партнера или "шпионили" за нанятыми на работу офисными работниками", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали неоднократные факты предоставления участниками группы услуг со слежки за гражданами с использованием фото- и видеофиксации с помощью спецтехники.

"Злоумышленники "документировали" для "клиентов" телефонные разговоры абонентов мобильной связи, маршруты передвижения тех, кого "заказали"; оборудовали помещения и автомобили спецсредствами скрытого аудио - и видеоконтроля; устанавливали местонахождение мобильных телефонов с использованием спецтехники правоохранительных органов", - подчеркнули в СБУ.

Стоимость "услуг" составляла: распечатка телефонного разговора – $400; слежение за передвижением лица - $200/час; оборудование офиса средствами слежения за персоналом - $1000.

Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем" после получения им денежного вознаграждения в размере $1350 и передаче заказчику информации, полученной незаконным путем.

В ходе обысков, проведенных по адресам фактического проживания и работы организатора и участников группы обнаружены и изъяты: средства связи, технические устройства для слежения и комплектующие к ним ; материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путем; компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас организатору "агентства" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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