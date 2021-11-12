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12 листопада 2021, 10:17

Іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали в Києві

12 листопада 2021, 10:17
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Фото: iз відкритих джерел
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У Києві правоохоронці затримали 65-річного громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, фігурант розшукувався за підозрою в шахрайстві.

Зазначається, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконне переведення 950 тисяч євро на рахунок іншої установи, яка не мала права на отримання грошових коштів. Компетентні органи Німеччини оголосили його в розшук.

Поліцейські встановили, що після скоєння злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну і жив у Києві.

Правоохоронці затримали розшукуваного. В даний час проводяться слідчі дії і вирішується питання про подальшу його екстрадицію.

За скоєння зазначених злочинів, згідно із законодавством ФРН, чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Києві затримали колишнього коменданта секретної в'язниці бойовиків "ДНР", яка знаходиться в окупованому Донецьку.

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