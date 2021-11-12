Иностранца, которого разыскивал Интерпол, задержали в Киеве

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В Киеве правоохранители задержали 65-летнего гражданина Германии, находившегося в международном розыске

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, фигурант разыскивался по подозрению в мошенничестве.

Отмечается, что мужчина, находясь на руководящей должности в иностранной компании, злоупотребляя служебным положением, осуществил незаконный перевод 950 тысяч евро на счет другого учреждения, которое не имело права на получение денежных средств. Компетентные органы Германии объявили его в розыск.

Полицейские установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки мужчина вылетел в Украину и жил в Киеве.

Правоохранители задержали разыскиваемого. В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос о дальнейшей его экстрадиции.

За совершение указанных преступлений, согласно законодательству ФРГ, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали бывшего коменданта секретной тюрьмы боевиков "ДНР", которая находится в оккупированном Донецке.