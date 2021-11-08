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08 листопада 2021, 18:02 3

На Дніпропетровщині посилили карантин

08 листопада 2021, 18:02 3
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпропетровській області посилили карантинні обмеження

Як повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, в регіоні заборонили роботу розважальних закладів з 22:00 до 06:00, пише RegioNews.

Крім того, студентів до гуртожитків пускатимуть за наявності СОVID-сертифікатів, інакше доведеться вчитися дистанційно.

При цьому обласної комісії ТЕБ і НС рекомендувала ввести обмеження на роботу громадського транспорту. Зокрема, дозволити проїзд тільки за сертифікатами вакцинації або негативного тесту на коронавірус.

На даний час у Дніпропетровській області діють обмеження на транспорт міжрегіонального та міжобласного сполучення.

"З 11 листопада в Дніпропетровській області пропонують ввести їх для внутрішньообласного, міжміського та міського. Включаючи метро, трамваї, тролейбуси, електрички", - йдеться в повідомленні.

Тепер таке рішення мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань ТЕБ та НС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 8 листопада у Дніпрі школи повертаються до очного навчання.

коронавірус карантин Дніпропетровська область

 
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