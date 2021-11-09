У Києві п'яний водій протаранив автівку та наїхав на патрульного

Фото: з відкритих джерел

У Києві під час оформлення ДТП в автомобіль на повному ходу влетіла ще одна автівка за кермом якої перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння. В результаті зіткнення постраждав патрульний поліцейський

Як передає RegioNews, про це повідомила патрульна поліція Києва.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій Renault та патрульний, якого від удару затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW", - йдеться у повідомленні.

Поки присутні надавали допомогу постраждалим, винуватець швидко вийшов зі свого автомобіля та залишив місце події.

Втікача невдовзі знайшли й затримали біля під'їзду будинку, де він проживає. При цьому інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд стану сп'яніння громадянин відмовився.

Зазначається, що поліцейського та чоловіка з травмами госпіталізували медики, загрози їхньому життю немає. У патрульного перелом ноги та забиття.

Нагадаємо, раніше поруч з містом Обухів у Київській області сталася аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки.