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09 ноября 2021, 09:14 7

В Киеве пьяный водитель протаранил машину и наехал на патрульного

09 ноября 2021, 09:14 7
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Фото: из открытых источников
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В Киеве во время оформления ДТП в автомобиль на полном ходу влетела еще одна машина за рулем которой находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения пострадал патрульный полицейский

Как передает RegioNews, об этом сообщила патрульная полиция Киева.

В результате столкновения травмы получили водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW", - говорится в сообщении.

Пока присутствующие оказывали помощь пострадавшим, виновник быстро вышел из своего автомобиля и покинул место происшествия.

Беглеца вскоре нашли и задержали у подъезда дома, где он проживает. При этом инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование состояния опьянения гражданин отказался.

Отмечается, что полицейского и мужчину с травмами госпитализировали медики, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.

Напомним, ранее рядом с городом Обухов в Киевской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика.

ДТП полиция алкоголь медики авария

 
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