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07 листопада 2021, 17:13 5

У аеропорту "Бориспіль" спіймали ще 17 осіб на підробці COVID-сертифікатів

07 листопада 2021, 17:13 5
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці в ході перевірок в міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили ще 17 власників підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19

Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Київської області.

"Так, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада", - розповіли правоохоронці.

За фактом підробки та використання підроблених документів поліцейські порушили кримінальні провадження за ст. 358 КК України. Кожен факт будуть перевіряти, щоб надати відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше у "Борисполі" прикордонники виявили фейкові COVID-сертифікати у п’яти українців.

коронавірус вакцина поліція підробка

 
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