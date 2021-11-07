У аеропорту "Бориспіль" спіймали ще 17 осіб на підробці COVID-сертифікатів
Правоохоронці в ході перевірок в міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили ще 17 власників підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19
Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Київської області.
"Так, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада", - розповіли правоохоронці.
За фактом підробки та використання підроблених документів поліцейські порушили кримінальні провадження за ст. 358 КК України. Кожен факт будуть перевіряти, щоб надати відповідну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, раніше у "Борисполі" прикордонники виявили фейкові COVID-сертифікати у п’яти українців.
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