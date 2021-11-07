В аэропорту "Борисполь" поймали еще 17 человек на подделке COVID-сертификатов
Правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили еще 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19
Как пишет RegioNews об этом сообщили в полиции Киевской области.
"Так, 5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября", - рассказали правоохранители.
По факту подделки и использования поддельных документов полицейские возбудили уголовные производства по ст. 358 УК Украины. Каждый факт будут проверять, чтобы предоставить соответствующую правовую квалификацию.
Напомним, ранее в "Борисполе" пограничники обнаружили фейковые COVID-сертификаты у пяти украинцев.
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