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07 ноября 2021, 17:13 5

В аэропорту "Борисполь" поймали еще 17 человек на подделке COVID-сертификатов

07 ноября 2021, 17:13 5
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Фото из открытых источников
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Правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили еще 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Как пишет RegioNews об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Так, 5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября", - рассказали правоохранители.

По факту подделки и использования поддельных документов полицейские возбудили уголовные производства по ст. 358 УК Украины. Каждый факт будут проверять, чтобы предоставить соответствующую правовую квалификацию.

Напомним, ранее в "Борисполе" пограничники обнаружили фейковые COVID-сертификаты у пяти украинцев.

коронавирус вакцина полиция подделка

 
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