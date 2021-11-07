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07 листопада 2021, 13:52 180

У столиці судитимуть чоловіка, який підробляв COVID-тести та дипломи про освіту

07 листопада 2021, 13:52 180
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Фото з відкритих джерел
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Прокурори завершили досудове розслідування, під час якого встановили, що киянин масово виготовляв підробні тести на COVID-19 та дипломи про освіту

Про це пише RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, мешканець Києва, через мережу Інтернет отримував замовлення на виготовлення підроблених негативних діагностичних результатів ПЛР тестів на COVID-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів. Правоохоронці задокументували факт виготовлення підроблених документів та їх подальший збут замовникам через поштові відділення.

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Рівному викрили турагенцію, де торгували підробленими ПЛР-тестами.

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