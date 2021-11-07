В столице будут судить мужчину, который подделывал COVID-тесты и дипломы об образовании
Прокуроры завершили досудебное расследование, во время которого установили, что киевлянин массово изготавливал поддельные тесты на COVID-19 и дипломы об образовании
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, житель Киева, через сеть Интернет получал заказы на изготовление поддельных негативных диагностических результатов ПЦР тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов. Правоохранители задокументировали факт изготовления поддельных документов и их дальнейший сбыт заказчикам через почтовые отделения.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Ровно разоблачили турагентство, где торговали поддельными ПЦР-тестами.