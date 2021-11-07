У столиці горів торговий центр
У Києві 6 листопада ввечері горів торговий центр "Інтервал-Плаза" на вулиці Васильківській
Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".
Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання.
О 22:09 пожежники локалізували спалах на площі п'ять квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю загашений.
На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає.
Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 4 листопада у Києві горіла майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі. Внаслідок події постраждали чотири людини.