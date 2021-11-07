У столиці горів торговий центр

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У Києві 6 листопада ввечері горів торговий центр "Інтервал-Плаза" на вулиці Васильківській

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання.

О 22:09 пожежники локалізували спалах на площі п'ять квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю загашений.

На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає.

Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 4 листопада у Києві горіла майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі. Внаслідок події постраждали чотири людини.