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07 листопада 2021, 10:50 1283

У столиці горів торговий центр

07 листопада 2021, 10:50 1283
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Фото з відкритих джерел
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У Києві 6 листопада ввечері горів торговий центр "Інтервал-Плаза" на вулиці Васильківській

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання.

О 22:09 пожежники локалізували спалах на площі п'ять квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю загашений.

На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає.

Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 4 листопада у Києві горіла майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі. Внаслідок події постраждали чотири людини.

Київ пожежа події НП

 
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