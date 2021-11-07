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07 ноября 2021, 10:50 1294

В столице горел торговый центр

07 ноября 2021, 10:50 1294
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Фото из открытых источников
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В Киеве 6 ноября вечером горел торговый центр "Интервал-Плаза" на улице Васильковской

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщили в управлении ГСЧС по Киеву, пожар на улице Васильковской 143/2 возник на крыше 6-этажного административного здания. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В 22:09 пожарные локализовали возгорание на площади пять квадратных метров. Через пять минут огонь был полностью потушен.

На место пожара выезжало 6 единиц техники и 25 спасателей. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.

Напомним, 4 ноября в Киеве горела мастерская по росписи икон в Киево-Печерской лавре. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Киев пожар происшествия ЧП

 
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