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02 ноября 2021, 12:18 9

В полиции рассказали, сколько обнаружили "covid-зайцев" в общественном транспорте Киева

02 ноября 2021, 12:18 9
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из открытых источников
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В первый день действия строгих ограничений в Киеве полиция проверила 482 единицы общественного транспорта и выявила 20 случаев отсутствия ковидных документов, необходимых для проезда

Как пишет RegioNews со ссылкой на комментарий прессслужбы полиции Киева Украинской правде всего 1 ноября правоохранители провели 726 проверок: в общественном транспорте - 482 и 244 - на объектах хозяйственной деятельности.

Из-за отсутствия ковид – документации в транспорте было составлено 20 протоколов, на объектах хозяйствования-18.

За несоблюдение масочного режима в общественных местах правоохранители вынесли 121 постановление, и в транспорте - 113 постановлений.

Напомним, в случае отсутствия необходимых документов у граждан правоохранители составляют админпротокола о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения. Размер штрафа может составлять до 34 тысяч гривень.

С 1 ноября Киев перешел в красную зону эпидемической опасности.

Киев COVID-19 красная зона covid-сертификат

 
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