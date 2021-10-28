Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт

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С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин из-за ухудшения COVID-ситуации

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет RegioNews.

С 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

заведения питания;

отели;

заведения соцзащиты;

спортзалы;

фитнес-центры;

ЦНАПы;

управление труда и соцзащиты;

управление Пенсионного фонда;

массовые мероприятия;

посещать ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт не будут закрывать, но ездить смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Школы также не будут работать, дети будут учиться в дистанционном режиме. В то же время детсады не будут закрывать.

Напомним, ранее в НАН сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева.