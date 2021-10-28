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Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
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28 октября 2021, 15:20 64

Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт

28 октября 2021, 15:20 64
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Фото из открытых источников
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С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин из-за ухудшения COVID-ситуации

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет RegioNews.

С 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

  • заведения питания;
  • отели;
  • заведения соцзащиты;
  • спортзалы;
  • фитнес-центры;
  • ЦНАПы;
  • управление труда и соцзащиты;
  • управление Пенсионного фонда;
  • массовые мероприятия;
  • посещать ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт не будут закрывать, но ездить смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Школы также не будут работать, дети будут учиться в дистанционном режиме. В то же время детсады не будут закрывать.

Напомним, ранее в НАН сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева.

коронавирус Киев карантин

 
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