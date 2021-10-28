Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин из-за ухудшения COVID-ситуации
Об этом во время брифинга сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет RegioNews.
С 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:
- заведения питания;
- отели;
- заведения соцзащиты;
- спортзалы;
- фитнес-центры;
- ЦНАПы;
- управление труда и соцзащиты;
- управление Пенсионного фонда;
- массовые мероприятия;
- посещать ТРЦ.
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Общественный транспорт не будут закрывать, но ездить смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.
Школы также не будут работать, дети будут учиться в дистанционном режиме. В то же время детсады не будут закрывать.
Напомним, ранее в НАН сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева.
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