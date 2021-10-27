У НАН повідомили про нестикування у COVID-статистиці Києва

Фото: з відкритих джерел

За даними Національної академії наук України, у Києві є нестикування: кількість позитивних ПЛР-тестів суттєво перевищує кількість офіційних нових випадків

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні НАН.

За даними вчених, спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень.

В Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно", - повідомляють вчені.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях та Києві (1416).