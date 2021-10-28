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28 октября 2021, 12:16 725

В Киеве мужчина из-за мести поджег и обстрелял авто знакомого

28 октября 2021, 12:16 725
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Фото: из открытых источников
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В Киеве на улице Академика Навашина 40-летний мужчина поджег автомобиль "Шкода". Кроме того, на лобовом стекле полицейские обнаружили 10 отверстий от пуль

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские предварительно установили, что автомобиль загорелся в результате поджога легковоспламеняющимся веществом, а на лобовом стекле обнаружили 10 отверстий, вероятно, от пуль. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители в течение часа установили причастность к совершению преступления 40-летнего киевлянина. Мужчина рассказал, что имел длительный конфликт со знакомым, поэтому решил ему отомстить - сначала поджег авто, а потом обстрелял лобовое стекло", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Луцке мужчина зарезал товарища и заявил, что он сам наткнулся на нож.

оружие расследование полиция конфликт авто

 
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