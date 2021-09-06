У Луцьку чоловік зарізав товариша й заявив, що він сам наткнувся на ніж

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У Луцьку чоловік зарізав свого знайомого, після чого зателефонував до поліції та заявив, що його товариш нібито самостійно наткнувся на ніж та помер

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Правоохоронці виявили на тілі загиблого чимало ножових ушкоджень. Його тулуб, шия та голова були понівечені численними колото-різаними ранами.

Надалі слідчі з'ясували, що саме заявник під час застілля позбавив життя свого товариша. Останній сподівався уникнути відповідальності, саме тому змінив свій закривавлений одяг та викликав поліцію під приводом нещасного випадку.

Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою тещу. Він наніс їй множинні ножові поранення, а також чисельні тупі удари по голові. Після скоєного намагався замаскувати власний злочин під розбійний напад на кафе та викликав поліцію.