У Києві викрили ділків, які намагались продати за $1 млн чужі земельні ділянки

Фото: СБУ

Як передає RegioNews, про це розповіли у Службі безпеки України.

Зазначається, що завдяки використанню фейкових договорів та актів про право власності, їм вдалося заволодіти кількома гектарами територіальної громади Києва. Ці земельні ділянки вони намагалися продати за $1 млн.

Так, у квітні 2021 року вони подали до одного із районних судів Миколаївської області фальшиві документи на чотири земельні ділянки у столиці, для їх передачі у власність підконтрольній комерційній структурі.

У службі додали, що після отримання позитивного судового рішення та внесення даних до Держреєстру прав на нерухоме майно ділки підшукували клієнтів для продажу незаконно отриманих земельних площ та були затримані при спробі реалізації угоди безпосередньо під час передачі грошей.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, одній з 16 підозрюваних у справі про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 26 млн 169 тисяч гривень.