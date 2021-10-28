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28 октября 2021, 11:12 142

В Киеве разоблачили дельцов, пытавшихся продать за $1 млн чужие земельные участки

28 октября 2021, 11:12 142
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Фото: СБУ
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Правоохранители задержали группу мошенников, которые занимались незаконным отчуждением земельных участков и другими сделками с землей

Как передает RegioNews, об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что благодаря использованию фейковых договоров и актов о праве собственности, им удалось завладеть несколькими гектарами территориальной общины Киева. Эти земельные участки они пытались продать за $1 млн.

Так, в апреле 2021 года они подали в один из районных судов Николаевской области фальшивые документы на четыре земельных участка в столице, для их передачи в собственность подконтрольной коммерческой структуре.

В службе добавили, что после получения положительного судебного решения и внесения данных в Госреестр прав на недвижимое имущество дельцы подыскивали клиентов для продажи незаконно полученных земельных площадей и были задержаны при попытке реализации сделки непосредственно во время передачи денег.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, одной из 16 подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной общины Одессы избрана мера пресечения в виде залога в размере 26 млн 169 тысяч гривен.

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