У столиці жінка зарізала свого співмешканця

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Київські слідчі затримали жінку на місці події. Їй загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Так, про вбивство в одній із квартир на вулиці Зодчих повідомив місцевий мешканець. На місце негайно виїхали слідчі.

По прибуттю правоохоронці виявили без ознак життя 52-річного власника квартири, на тілі якого судово-медичний експерт виявив близько десятка колото-різаних ран.

У поліції встановили, що до злочину причетна співмешканка померлого. З’ясувалося, що напередодні цивільне подружжя спільно із заявником розпивали алкогольні напої.

Через давні образи між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого жінка схопила ніж та почала бити ним у різні ділянки тіла чоловіка", - розповіли правоохоронці.

Під час огляду квартири та речей затриманої, слідчі вилучили із жіночої сумки ніж, який направили на експертизу.

Раніше повідомлялось про те, що на Київщині син зарізав батька шістьма ударами ножа.