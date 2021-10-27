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27 октября 2021, 14:09 3

В столице женщина зарезала своего сожителя

27 октября 2021, 14:09 3
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Фото: Нацполиция
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Киевские следователи задержали женщину на месте происшествия. Ей грозит до пятнадцати лет тюремного заключения

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, об убийстве в одной из квартир на улице Зодчих сообщил местный житель. На место немедленно выехали следователи.

По прибытию правоохранители обнаружили без признаков жизни 52-летнего владельца квартиры, на теле которого судебно-медицинский эксперт обнаружил около десятка колото-резаных ран.

В полиции установили, что к преступлению причастна сожительница умершего. Выяснилось, что накануне гражданские супруги совместно с заявителем распивали алкогольные напитки.

Через давние обиды между сожителями возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и начала бить им в разные участки тела мужчины", - рассказали правоохранители.

Во время осмотра квартиры и вещей задержанной, следователи изъяли из женской сумки нож, который направили на экспертизу.

Ранее сообщалось о том, что на Киевщине сын зарезал отца шестью ударами ножа.

Киев смерть оружие убийство нападение

 
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