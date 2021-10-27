В столице женщина зарезала своего сожителя
Киевские следователи задержали женщину на месте происшествия. Ей грозит до пятнадцати лет тюремного заключения
Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Так, об убийстве в одной из квартир на улице Зодчих сообщил местный житель. На место немедленно выехали следователи.
По прибытию правоохранители обнаружили без признаков жизни 52-летнего владельца квартиры, на теле которого судебно-медицинский эксперт обнаружил около десятка колото-резаных ран.
В полиции установили, что к преступлению причастна сожительница умершего. Выяснилось, что накануне гражданские супруги совместно с заявителем распивали алкогольные напитки.
Через давние обиды между сожителями возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и начала бить им в разные участки тела мужчины", - рассказали правоохранители.
Во время осмотра квартиры и вещей задержанной, следователи изъяли из женской сумки нож, который направили на экспертизу.
Ранее сообщалось о том, что на Киевщине сын зарезал отца шестью ударами ножа.