На Київщині брат відрубав сокирою дворічній сестрі палець
У Київській області 4-річний хлопчик відрубав сокирою 2-річній сестричці палець на правій руці
Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області, пише RegioNews.
"Близько 16 години до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про ампутацію пальця на руці у 2-річної дівчинки в селі Оріховець. Про це в поліцію повідомили медики. Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грав у дворі зі своєю сестричкою, після чого опинилися в дровниці. За попередніми даними, хлопчик взяв в руки сокиру і відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки", — йдеться в повідомленні поліції.
Дівчинку госпіталізували в лікарню Білої Церкви.
Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події і пізніше присвоять йому правову кваліфікацію.
Нагадаємо, днями у Львові дворічна дитина засунула руку до електром'ясорубки й залишилася без пальців.