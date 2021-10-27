На Київщині брат відрубав сокирою дворічній сестрі палець

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області, пише RegioNews.

"Близько 16 години до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про ампутацію пальця на руці у 2-річної дівчинки в селі Оріховець. Про це в поліцію повідомили медики. Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грав у дворі зі своєю сестричкою, після чого опинилися в дровниці. За попередніми даними, хлопчик взяв в руки сокиру і відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки", — йдеться в повідомленні поліції.