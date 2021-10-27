13:02  27 жовтня
У Києві за добу померли 54 людини, серед них однорічний хлопчик - Кличко
08:28  27 жовтня
У МВС прокоментували ситуацію із помилками у санкційному списку РНБО
08:06  27 жовтня
Окупанти на Донбасі шість разів гатили із заборонених озброєнь, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2021, 11:54 579

На Київщині брат відрубав сокирою дворічній сестрі палець

27 жовтня 2021, 11:54 579
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Київській області 4-річний хлопчик відрубав сокирою 2-річній сестричці палець на правій руці

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області, пише RegioNews.

"Близько 16 години до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про ампутацію пальця на руці у 2-річної дівчинки в селі Оріховець. Про це в поліцію повідомили медики. Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грав у дворі зі своєю сестричкою, після чого опинилися в дровниці. За попередніми даними, хлопчик взяв в руки сокиру і відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки", — йдеться в повідомленні поліції.

Дівчинку госпіталізували в лікарню Білої Церкви.

Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події і пізніше присвоять йому правову кваліфікацію.

Нагадаємо, днями у Львові дворічна дитина засунула руку до електром'ясорубки й залишилася без пальців.

діти НП Київська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram