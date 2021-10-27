На Киевщине брат отрубил топором двухлетней сестре палец
В Киевской области 4-летний мальчик отрубил топором 2-летней сестренке палец на правой руке
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, пишет RegioNews.
"Около 16 часов в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение об ампутации пальца на руке у 2-летней девочки в селе Ореховец. Об этом в полицию сообщили медики. Полицейские выяснили, что 4-летний мальчик играл во дворе со своей сестричкой, после чего оказались в дровнице. По предварительным данным, мальчик взял в руки топор и отрубил сестре верхнюю фалангу пальца правой руки", — говорится в сообщении полиции.
Малышка была госпитализирована в больницу Белой Церкви.
Полицейские выясняют все обстоятельства этого события и позже присвоят ему правовую квалификацию.
Напомним, на днях во Львове двухлетний ребенок засунул руку в электромясорубку и остался без пальцев.