На Киевщине брат отрубил топором двухлетней сестре палец

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Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, пишет RegioNews.

"Около 16 часов в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение об ампутации пальца на руке у 2-летней девочки в селе Ореховец. Об этом в полицию сообщили медики. Полицейские выяснили, что 4-летний мальчик играл во дворе со своей сестричкой, после чего оказались в дровнице. По предварительным данным, мальчик взял в руки топор и отрубил сестре верхнюю фалангу пальца правой руки", — говорится в сообщении полиции.

Малышка была госпитализирована в больницу Белой Церкви.

Полицейские выясняют все обстоятельства этого события и позже присвоят ему правовую квалификацию.

Напомним, на днях во Львове двухлетний ребенок засунул руку в электромясорубку и остался без пальцев.