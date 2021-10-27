В НАН сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева

Фото: из открытых источников

По данным Национальной академии наук Украины, в Киеве есть нестыковки: количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАН.

По данным ученых, наблюдается наибольшая несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений.

В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых обнаружений этого не видно", - сообщают ученые.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и Киеве (1416).