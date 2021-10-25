У Києві сталася пожежа в районі Гідропарку

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У понеділок, 25 жовтня, в Києві на Гідропарку спалахнула пожежа у приватній лазні

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС України.

"25 жовтня, близько 16 год., на Долобецькому острові, що розташований в районі Гідропарку, виникло загоряння приватної лазні на р. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 16:30 пожежу локалізовано, о 16:50 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучались 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 25 жовтня сталася пожежа на Лисій горі - на відкритій місцевості горів трав'яний настил.