У Києві сталася пожежа на Лисій горі

Фото: сайт Національної поліції

У Києві в ніч на 25 жовтня сталася пожежа на Лисій горі - на відкритій місцевості горів трав'яний настил

Як повідомили в столичному Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу неподалік від вул. Саперно-Слобідської, що у Голосіївському районі столиці, надійшло о 00:10 25 жовтня, пише RegioNews.

На відкритій місцевості горів трав'яний настил двома осередками. Полум’я розповсюдилось на площу 800 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу о 01:01.

Крім того, повідомляється, що протягом минулої доби столичні рятувальники також гасили пожежу на відкритій території в межах Національного природного парку "Голосіївський" по вул. Ягідній. Горів ліс на площі 500 кв. м.

Нагадаємо, що у Києві 20 жовтня у Голосіївському районі сталося масове займання автівок: п'ять машин згоріло, ще дві - було пошкоджено.