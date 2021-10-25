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25 жовтня 2021, 16:42 5

У Києві сталася пожежа на Лисій горі

25 жовтня 2021, 16:42 5
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Фото: сайт Національної поліції
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У Києві в ніч на 25 жовтня сталася пожежа на Лисій горі - на відкритій місцевості горів трав'яний настил

Як повідомили в столичному Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу неподалік від вул. Саперно-Слобідської, що у Голосіївському районі столиці, надійшло о 00:10 25 жовтня, пише RegioNews.

На відкритій місцевості горів трав'яний настил двома осередками. Полум’я розповсюдилось на площу 800 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу о 01:01.

Крім того, повідомляється, що протягом минулої доби столичні рятувальники також гасили пожежу на відкритій території в межах Національного природного парку "Голосіївський" по вул. Ягідній. Горів ліс на площі 500 кв. м.

Нагадаємо, що у Києві 20 жовтня у Голосіївському районі сталося масове займання автівок: п'ять машин згоріло, ще дві - було пошкоджено.

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