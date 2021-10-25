В Киеве произошел пожар в районе Гидропарка
В понедельник, 25 октября, в Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар в частной бане
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.
"25 октября, около 16 ч. на Долобецком острове, что расположен в районе Гидропарка, возникло возгорание частной бани на р Днепр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 16:30 пожар локализован, в 16:50 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
К тушению были привлекались 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.
Напомним, в Киеве в ночь на 25 октября произошел пожар на Лысой горе - на открытой местности горел травяной настил.
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