09:02  25 октября
В Украине зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев COVID-19
08:29  25 октября
На Черкасщине отправили под домашний арест двойника кандидата от "Слуги народа"
17:41  25 октября
На Донбассе зафиксировали четыре нарушения, один наш боец ранен
UA | RU
UA | RU
25 октября 2021, 18:14 2

В Киеве произошел пожар в районе Гидропарка

25 октября 2021, 18:14 2
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 25 октября, в Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар в частной бане

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.

"25 октября, около 16 ч. на Долобецком острове, что расположен в районе Гидропарка, возникло возгорание частной бани на р Днепр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 16:30 пожар локализован, в 16:50 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлекались 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Напомним, в Киеве в ночь на 25 октября произошел пожар на Лысой горе - на открытой местности горел травяной настил.

Киев пожар

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram