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19 жовтня 2021, 16:21 208

У Києві злетіла вартість опалення

19 жовтня 2021, 16:21 208
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з відкритих джерел
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У Києві тарифи на опалення зросли більш ніж на 50%

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті КМДА.

Згідно документа, якщо раніше 1 Гкал тепла коштувала 1654 гривні, то за новим проектом вона обійдеться в 2876 гривень (з урахуванням ПДВ).

Відзначимо, що для кожного багатоповерхового будинку розрахований індивідуальний тариф, з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових мереж.

Дане розпорядження було підписане 13 жовтня поточного року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявляв, що комунальні тарифи не будуть переглядатися до кінця опалювального сезону.

"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися…попри цю страшенну ціну вище 1000 доларів за тисячу кубометрів, як то кажуть, європейську ціну", - підкреслив він.

За словами президента, фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету міністрів, "Нафтогазу" та Асоціації міст України.

"Ми підпишемо меморандум згідно до якого тарифи на газ та гарячу воду не будуть зростати", - зазначив Глава держави.

Київ тарифи опалення КМДА опалювальний сезон

 
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