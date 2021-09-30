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30 вересня 2021, 14:12 34

Зеленський пообіцяв зберегти комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону

30 вересня 2021, 14:12 34
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з відкритих джерел
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Комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть попри зростання світових цін на газ

Як передає RegioNews, про це під час Конгресу засідання Конгресу місцевих і регіональних влад заявив Президент України Володимир Зеленський.

"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися…попри цю страшенну ціну вище 1000 доларів за тисячу кубометрів, як то кажуть, європейську ціну", - підкреслив він.

За словами президента, фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету міністрів, "Нафтогазу" та Асоціації міст України.

"Ми підпишемо меморандум згідно до якого тарифи на газ та гарячу воду не будуть зростати", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, що Київська міська держава адміністрація підготувала проєкт розпорядження щодо підвищення вартості опалення на 50%. До цього про можливе підвищення тарифів заявили, зокрема у Черкасах та Кривому Розі.

Нафтогаз ціна президент опалення опалювальний сезон

 
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