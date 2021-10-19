В Киеве взлетела стоимость отопления

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В Киеве тарифы на отопление выросли более чем на 50%

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Согласно документу, если раньше 1 Гкал тепла стоила 1654 гривны, то по новому проекту она обойдется в 2876 гривен (с учетом НДС).

Отметим, что для каждого многоэтажного дома рассчитан индивидуальный тариф, с учетом затрат на содержание и ремонт центральных тепловых сетей.

Данное распоряжение было подписано 13 октября текущего года.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что коммунальные тарифы не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться...несмотря на эту страшную цену выше 1000 долларов за тысячу кубометров, как говорится, европейскую цену", - подчеркнул он.

По словам президента, фиксация тарифов стала возможной благодаря совместной работе Кабинета министров, "Нафтогаза" и Ассоциации городов Украины.

"Мы подпишем меморандум согласно которому тарифы на газ и горячую воду не будут расти", - отметил Глава государства.