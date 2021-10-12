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12 жовтня 2021, 12:13 387

У Києві викрили сімейного лікаря на підробці COVID-сертифікатів

12 жовтня 2021, 12:13 387
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці викрили незаконну діяльність групи осіб, яка виготовляла та продавала підроблені covid-сертифікати. До групи входили троє місцевих жителів: сімейний лікар, медсестра і 23-річний чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як встановили слідчі, організував "бізнес" раніше не судимий 23-річний киянин. Відповідну послугу він оцінював у 250 євро.

Йому допомагали сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні, які вносили недостовірну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали COVID-сертифікати. У такий спосіб цей документ відображався у мобільному застосунку, що давало можливість виїзду за кордон", - розповіли у поліції.

Чоловіку загрожує до шести років в’язниці. Щодо діяльності медичних працівників, то нині вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.

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