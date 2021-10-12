В Киеве разоблачили семейного врача на подделке COVID-сертификатов

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В Киеве правоохранители разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные COVID-сертификаты. В группу входили трое местных жителей: семейный врач, медсестра и 23-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как установили следователи, организовал "бизнес" ранее не судимый 23-летний киевлянин. Соответствующую услугу он оценивал в 250 евро.

Ему помогали семейный врач и медсестра столичной больницы, которые вносили недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты. Таким образом этот документ был доступен в мобильном приложении, что давало возможность выезда за границу", - рассказали в полиции.

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Что касается деятельности медицинских работников, то сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.