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12 жовтня 2021, 10:44 626

У Києві затримали групу фальшивомонетників: збували долари преміум-якості

12 жовтня 2021, 10:44 626
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Фото: з відкритих джерел
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Співробітники Служби безпеки України викрили потужний канал збуту підробленої іноземної валюти. Ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50 відсотків їх номінальної вартості

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, ділки "вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Слідством встановлено, що киянин налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.

Підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві", - зазначили оперативники.

Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.

У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця під час реалізації чергової партії підроблених грошей - двох тисяч доларів.

Правоохоронцями було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваних.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вилучили сотні тисяч фальшивих гривень в Одеській та Хмельницькій областях.

Київ гроші затримання долари підробка

 
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